İspanya’da emsal karar! Boşanan çiftin köpeğine...

İSPANYA'DA YENİ YASA YOLDA

Hakim, her ikisinin de köpekten sorumlu olduğunu belirterek Panda'nın her ay birinde kalmasına karar verdi. İspanya'nın 2017'de onayladığı 1987 Evcil Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi uyarınca davayı mahkemeye taşıyan avukat Lola Garcia, bunun "öncü" bir karar olduğunu belirtti.

Garcia, müvekkilinin kendisini köpeğin yalnızca "ortak sahibi" değil, "ortak sorumlu" ve "bakmakla yükümlü ortak kişi" olarak nitelendirebildiğini kaydetti.

İspanya'dan hayvanların artık "mal" olarak görülmemesi ve yasal olarak "canlı varlıklar" şeklinde tanınması için yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Bunun yasalaşması halinde bir çiftin ayrılıktan sonra evcil hayvanın ortak velayetini talep etmesi de kolaylaşacak.