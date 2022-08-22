İspanya’da havayolu grevleri sürüyor

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair'in İspanya'daki kabin personeli çalışanları toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine 8 Ağustos'tan bu yana hafta içini kapsayacak şekilde, İsviçre merkezli Easyjet hava yolu şirketinin pilotları da 12 Ağustos'tan bu yana sadece hafta sonlarında grev yapıyor.

Ryanair çalışanlarının pazartesi-perşembe günleri arasında yaptığı grevler, iptal ve rötarlardan dolayı İspanya'da aktif olduğu 10 havaalanındaki yolculara zor anlar yaşatıyor.

Grevden dolayı Ryanair'in bugünkü 6 uçuşunun daha iptal edildiği ve sabah saatlerinde 28 uçuşta da rötar olduğu bildirildi.

Ryanair kabin çalışanları toplu iş sözleşmesinde taleplerinin yerine getirilmemesi halinde grevlerini 7 Ocak 2023'e kadar sürdürecek.

Diğer yandan Easyjet pilotlarının ilk 12-13-14 Ağustos'ta ardından 19-20-21 Ağustos'ta gittiği grevin etkisiyle bu hava yoluna bağlı 74 uçuş iptal edildi.

Maaşlarının Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye geri gelmesini isteyen pilotlar, 27-28-29 Ağustos'ta da greve devam edecek.

Ayrıca, İspanyol hava yolları şirketi İberia Express'in kabin çalışanları da maaş artışı taleplerinde anlaşma sağlanamamasından dolayı 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde greve gidecek.

Hava yolu şirketlerindeki grevlere, maaşlarının düşürülmesini kabul etmeyen Lufthansa ve British Airways'in çalışanlarının da eklenmesi bekleniyor.