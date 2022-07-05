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Giriş Tarihi: 5.7.2022 12:50 Son Güncelleme: 5.7.2022 12:59

İspanya'da kaçakçıların yaptıkları 'Pes' dedirtti: Denizin altına inşa etmişler

DHA
İspanya’da kaçakçıların yaptıkları ’Pes’ dedirtti: Denizin altına inşa etmişler

İspanya polisi, Fas'tan deniz altı yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için inşa edilmiş ve 200 kiloya kadar uyuşturucu taşıyabilen sualtı dronları ele geçirdi.

İspanya polisi, yürüttüğü 14 aylık operasyon sonucunda Fas'tan İspanya'ya Cebelitarık Boğazı üzerinden sualtı dronlarıyla uyuşturucu kaçaklığı yapan bir çeteyi çökerttiğini açıkladı. Polis, dün yaptığı açıklamada Cadiz, Malaga ve Barselona'da 8 çete üyesi şüpheliyi gözaltına aldığını belirtti.

İspanya'da uyuşturucu kaçakçılığında inanılmaz yöntem! Sualtı deniz dronu | Video

Denizaltı dronlarına ilk defa el koyduklarını belirten İspanya polisi, GPS navigasyon sistemleriyle donatılmış sualtı dronlarının yapıldığı depoya da baskın düzenlediklerini, üç drondan birinin kullanıma hazır olduğunu ve ikisinin yapım aşaması sırasında ele geçerildiğini ifade etti.

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İspanya'da kaçakçıların yaptıkları 'Pes' dedirtti: Denizin altına inşa etmişler
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