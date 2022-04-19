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Giriş Tarihi: 19.4.2022 22:13 Son Güncelleme: 19.4.2022 22:26

İspanya'da, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı

AA
İspanya’da, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da, 700 gündür uygulanan kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğuna son verildi. Sağlık Bakanı Carolina Darias, yaptığı açıklamada, "Bundan böyle maske takma zorunluluğu, bazı yerler dışında kaldırılıyor. İspanya'daki mevcut durum buna uygun." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da; Bakanlar Kurulunun aldığı ve 20 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla, hastane, toplu ulaşım araçları, eczane veya yaşlı bakımevleri dışındaki tüm kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğuna son verildi.

"MEVCUT DURUM BUNA UYGUN"

Sağlık Bakanı Carolina Darias, basına yaptığı açıklamada, "Bundan böyle maske takma zorunluluğu, bazı yerler dışında kaldırılıyor. İspanya'daki mevcut durum buna uygun. 12 yaş üstü nüfusun yüzde 92'sinde aşılama tamamlandı. Salgının etkisi aşı sayesinde oldukça düştü." dedi.

"YARINDAN İTİBAREN YÜZÜMÜZÜ VE GÜLÜŞÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez de, 700 gün sonra maske kullanılmasının zorunlu olmaktan çıkarılmasını, "Yarından itibaren yüzümüzü ve gülüşümüzü göstereceğiz." diyerek duyurdu.

İSPANYA'DA SON DURUM

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da bu zamana kadar 11 milyon 736 bin 893 vaka tespit edilirken, 103 bin 721 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede mevcut durumda 345'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 635 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti 24 Aralık 2021'de bir kez daha getirdiği açık alanda maske takma zorunluluğunu 10 Şubat'tan itibaren kaldırmıştı.

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İspanya'da, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı
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