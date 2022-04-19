İspanya’da, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı

"YARINDAN İTİBAREN YÜZÜMÜZÜ VE GÜLÜŞÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez de, 700 gün sonra maske kullanılmasının zorunlu olmaktan çıkarılmasını, "Yarından itibaren yüzümüzü ve gülüşümüzü göstereceğiz." diyerek duyurdu.

İSPANYA'DA SON DURUM

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da bu zamana kadar 11 milyon 736 bin 893 vaka tespit edilirken, 103 bin 721 kişi hayatını kaybetti.