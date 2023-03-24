İspanya’da orman yangınları sürüyor: Yeni alarm verildi

YÜKSEK TEHLİKE ALARMI

Bravo, yaklaşık 30 kilometre çapında bir alanı etkileyen ve çok sayıda küçük yerleşim yerinin olduğu bölgede 1500'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve yangının halen kontrol altına alınamadığını belirtti. Bölge için hava sıcaklığı ve rüzgardan dolayı "yüksek tehlikeli" alarm verildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 18 uçak ile 420 kişilik ekibin katıldığı duyuruldu.