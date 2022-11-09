İspanya’da sahte paylaşıma 15 ay hapis cezası verildi

İSPANYOL bir Twitter kullanıcısı, videoda bir kadına saldırdığı görülen adamın 'Faslı tecavüzcü' olduğunu iddia ettikten sonra, ülkede "sahte haber" yayınladığı için hapis cezası alan ilk kişi oldu. Sanık J.M., nefret suçlaması nedeniyle ceza aldı. Twitter hesabından 2019'da paylaşım yapan kullanıcıya, sahte içerik kullanmasından dolayı 15 ay hapis, 1620 euro para ve 5 yıl süreyle öğretmenlik ve sportif faaliyetlerden men cezaları verildi. Ayrıca Twitter, Instagram ve Facebook hesapları kapatıldı. Sanık, adli sicilinin temiz olmasından dolayı cezaevine girmeyecek ancak eşitlik üzerine bir kursa katılmak zorunda. Sanığın paylaştığı görüntü Çin'den çıkmıştı.