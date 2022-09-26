Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İspanya'da şiddetli fırtına ve yağış can aldı: 1 kişi öldü, 671 uçuş iptal edildi
Giriş Tarihi: 26.9.2022 22:36 Son Güncelleme: 26.9.2022 23:01

İspanya'da şiddetli fırtına ve yağış can aldı: 1 kişi öldü, 671 uçuş iptal edildi

AA
İspanya’da şiddetli fırtına ve yağış can aldı: 1 kişi öldü, 671 uçuş iptal edildi

İspanya'nın Kanarya Adaları başta olmak üzere Murcia, Valensiya, Balear Adaları ve Katalonya bölgelerini etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış 1 kişinin ölümüne neden oldu.

Murcia'da şiddetli yağışın etkisiyle evinin duvarı yıkılan 62 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Bu kişinin cansız bedeninin evinin 300 metre ötesinde bulunduğu bildirildi.

671 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Ülkede 24 Eylül akşamından bu yana etkili olan kötü hava şartları özellikle Kanarya Adaları'nda yaşamı felç ederken, Gran Kanarya, Tenerife, Lanzarote adalarında toplam 671 uçuşun iptal edildiği kaydedildi. "Hermine" adlı fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği, arabaların, tarım alanlarının ve evlerin zemin katlarının zarar gördüğü belirtildi.

METREKAREYE 300 LİTRE YAĞIŞ

Bazı bölgelerde metrekareye 300 litreye kadar yağış düştüğünü belirten yetkililer, fırtına ve şiddetli yağışın yarından itibaren ülkeyi terk etmeye başlayacağını duyurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya'da şiddetli fırtına ve yağış can aldı: 1 kişi öldü, 671 uçuş iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA