İspanya’da yağmalamalar başladı

İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesindeki sel felaketinde, hükümet ölü sayısının 205'e yükseldiğini duyurdu. Kayıp sayısı ise halen "onlarca" olarak açıklanıyor ve net bir rakam verilemiyor. Sürüklenen araçların tek tek içlerine bakılarak kayıplar aranıyor. İspanya medyasında 40 bine yakın kişinin halen elektriksiz olduğu bildiriliyor.Yüz binlerce kişi suya erişim sıkıntısı yaşıyor ve yıkanmak için su birikintilerine başvurulduğu gözleniyor. Afet bölgesinde açlık nedeniyle süpermarketlere girildiği, gıda ve giyim malzemelerinin alındığı görülüyor. Öte yandan BBC'nin haberine göre İspanya'da 205 kişinin ölümüne yol açan aşırı yağış "DANA fenomeni" isimli hava olayına bağlanıyor. Buna göre aşırı yağışa, atmosferin üst tabakalarındaki soğuk havanın, çok hızlı yükselen Akdeniz kaynaklı sıcak ve nemli hava ile çarpışması yol açtı. Öte yandan yağma girişimleri nedeniyle en az 60 kişi gözaltına alındı.