İspanya’da yüz binler Filistin için haykırdı

Gösteriye katılan İspanya vatandaşı Pepe Roldan da kendilerini ahlaki açıdan çok etkileyen bir soykırıma şahit olduklarını belirterek, "Günbegün devam eden bu dehşete karşı hükümetlerin, ABD'nin, diğer devletlerin hiçbir şey yapmamaları inanılmaz bir şey." şeklinde konuştu.

İspanya'da meydanlara dökülen yüz binler, "Filistin'deki soykırımın" durdurulmasını istedi | Video

Aida Rodrigez de insan olanın bu soykırıma, katliama göz yumamayacağını dile getirerek, "Bu yüzden buradayız. Aslında bu barbarlık tarihte çok daha büyük geçmişe dayanıyor. Hastanelere, sivillere saldırmak bir barbarlıktır ve 'İnsanım' diyen buna sessiz kalamaz." görüşünü paylaştı.