İspanya’dan gıda israfı yasası! Uymayanlara dev ceza! 40 tonluk 23 milyon kamyon gıda çöpe gidiyor!

DAHA ÖNCE FRANSA VE İTALYA DA İSRAF İLE MÜCADELE YASA ÇIKARMIŞTI

Fransa 2015 yılında gıda israfı ile mücadele için bir yasa çıkarmıştı. Yasa kapsamında son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin hızla satılması için indirim uygulanması veya hayır kurumlarına bağışlanması zorunlu tutulmuştu. Yine belirlenen koşulları yerine getirmeyen işletme veya şahıslara 75 bin euro para cezası verileceği bildirilmişti.

İtalya ise Fransa'dan bir sene sonra benzer bir yasayı hayata geçirmişti. İtalya'da yeni atık yasası olarak bilinen yasa ile gıda israfının kademeli olarak azaltılması planlanmıştı. İlk yıl atık miktarının 5 milyon tondan, 4 milyon tona indirilmesi planlanmıştı. Yasa ile işletmeler tarihi biraz geçmiş gıdaları bağışladığı için cezalarla karşılaşmıyor ve gıda bağışladıkça daha az atık vergisi ödüyor.

TÜRKİYE'DE DE GIDA İSRAFI TEHLİKELİ BOYUTLARDA

Raporlara yansıyan verilere göre, Türkiye'de yılda 18 milyar kilogramın üzerinde gıda soframıza bile ulaşamadan israf ediliyor.

SADECE ÇÖPE GİDEN GIDALAR İÇİN 603 BİN KAMYON GEREKİYOR

Bu daha basit bir anlatımla her tabağın yüzde 50'sinin çöpe gitmesi anlamına geliyor. Rakamın korkunçluğunu şu veri de gözler önüne seriyor:

Sadece israf edilen bu gıdaların çöpe gitmesi için 603 bin kamyon gerekiyor.

Yine Türkiye'deki israfın kişisel boyutuna bakacak olursak, bir kişi yılda 93 kilogram gıdayı çöpe atıyor.