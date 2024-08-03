İspanya’dan teklif: HÜRJET’i ver, F-5’i al

İspanya Hava Kuvvetleri ve İspanya Uzay Ajansı (ESA), F-5 uçaklarını, Türk yapımı 24 adet Hürjet ileri düzey eğitim uçağı ile değiştirmeyi planlıyor. Euronews'ün Huffington Post'a dayandırdığı haberine göre, İspanya stratejik taşıma filosunu genişletmek amacıyla askeri kargo taşımacılığı için tasarlanan 6 adet Airbus A400M uçağı da satın almayı görüşüyor. Bu hamle İspanyol Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilirken, hava kuvvetlerinin eğitim ve taşıma kapasitelerini artıracak bir hamle olacağı da belirtiliyor.