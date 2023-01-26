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Giriş Tarihi: 26.1.2023 09:20 Son Güncelleme: 26.1.2023 09:21

İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisi'nden Maduro'ya güven mektubu

İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güven mektubu sundu.

AA
İspanya’nın yeni Karakas Büyükelçisi’nden Maduro’ya güven mektubu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisini kabul etti. Telesur'un haberine göre, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te karşılanan Büyükelçi Ramon Santos Martinez, Maduro'ya güven mektubunu sundu. Haberde, 2022'de Venezuela'dan büyükelçisini çeken İspanya'nın Devlet Başkanı Maduro ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmeye karar verdiği belirtildi. Martinez'in Kasım 2020'den bu yana Venezuela'daki büyükelçilikte maslahatgüzarı olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı. Maduro, görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "İşbirliği ve saygı bağlarını güçlendirmeye ve derinleştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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İspanya'nın yeni Karakas Büyükelçisi'nden Maduro'ya güven mektubu
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