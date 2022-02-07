İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares
, Madrid
'deki bir grup yabancı basın mensubuna gündemdeki konuları değerlendirdi. Türkiye
ve İspanya arasında aralık ayında yapılan hükümetler arası zirveye ve ilk defa burada vurgulanan ikili ilişkilerde "kapsamlı ortaklık" tanımına dikkati çeken Albares, şunları kaydetti: "Akdeniz
'de ortak bir coğrafyadayız, NATO müttefikiyiz, BM Medeniyetler İttifakı
'nın ortak kurucularıyız. Tüm bunlara paralel olarak İspanyol firmaların Türkiye'ye ilgisi arttı ve yatırım son 20 yılda en az 10 kattan fazla artış gösterdi."