İspanyol gazeteci Yunan zulmünü anlattı: ’İnsanlığımdan utandım’

İspanyol gazeteci, "Mülteciler bezden yapılma, su geçiren çadırlarda bekletiliyordu. Yağmur yağdığında durum tam bir felaketti. Ayrıca ne kadar beklemeleri gerektiği, geleceklerinin ne olacağına ilişkin hiçbir bilgi verilmiyordu. Bu büyük bir çaresizlik ve hayal kırıklığı yaratıyordu. Oradaki insanlar savaştan kaçtıkları için gelmişlerdi ve senden farklı değildiler. Bu muameleye layık olmak için hiçbir şey yapmadılar. Bunları görünce Avrupalı ya da dünyanın herhangi bir yerinde, nereli olursanız olun, insanlığınızdan utanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK HATA BİLGİ KİRLİLİĞİ VE ÖNYARGILARIN AYNI SEPETİN İÇİNE KONULMASI"

"Katsikas kampı benim için tam bir eğitim kursu oldu. Gözlerini açıp ağzını kapattığın bir dünya. Çünkü önyargıları yıkan şeyleri öğrenmeye başlıyorsun." diyen Tena, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gün ve gün birlikte olduğun insanlarla bir süre sonra sorunlarını da paylaşarak arkadaş oluyorsun. Aradıkları ne? Neden ülkelerini terk ettiler? Bunları sorgulamaya başlıyorsun. Senin dünyan kadar değerli başka bir dünya olduğunun farkına varıyorsun. Avrupa'daki birçok kişi gibi benim de önyargılarım vardı. Bu önyargılar siyasal, dinsel ve ırkla ilgili sebeplerden. En büyük hata da bilgi kirliliğinin ve önyargıların aynı sepetin içine konulması. Ama bu kamplara gittiğin vakit öğrenmeye başlıyorsun. Avrupa ve dünyanın geri kalanında çok fazla bilgi kirliliği ve üzerinde oldukça çalışılması ve kırılması gereken önyargılar var."