İspanyol Los Turcos grubunun gururu

İspanya'nın önemli etkinliklerinden biri olan "Moros y Cristianos" (Müslüman Araplar ve Hıristiyanlar) festivali görsel bir şölen sundu. Sivas doğumlu olan, Sax kasabanın azizi Blas anısına 1627'den bu yana gerçekleşen festivalde, Araganolesliler, Garibaldiler, Hıristiyanlar, Faslılar gibi isimlerle kurulan gruplar arasında 700'den fazla üyesiyle en büyüğü olan Los Turcos (Türkler) bu yıl da coşkulu bir geçit yaptı. Türkler grubundakiler, Türk ismini ve Türk bayrağını taşımanın kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi. Los Turcos grubunun başkanı Francisco Sanchez, "Türkiye'yi her zaman kalbimde taşıyorum" dedi.