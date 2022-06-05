İspanyol oyuncu, teyzesini öldürmekle suçlanıyor

İspanya'da polisiye dizilerinde rol alan oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi Arancha Palomino, miras için teyzesini öldürmekten tutuklandı. İspanyol basınına göre çift, Maria Isabel'i zehirleyerek öldürdükleri iddiasıyla Madrid'de tutuklandı. Crespo ve eşi yaptıkları ilk açıklamada suçsuz olduklarını ve iftiraya uğradıklarını dile getirdi. Isabel'in geçen yıl bunamanın neden olduğu doğal sebeplerden öldüğü düşünülüyordu. Ancak kardeşinin şüphelenerek istediği ikinci otopside zehirlendiği ortaya çıktı.