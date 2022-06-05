Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İspanyol oyuncu, teyzesini öldürmekle suçlanıyor
Giriş Tarihi: 5.6.2022

İspanyol oyuncu, teyzesini öldürmekle suçlanıyor

DIŞ HABERLER
İspanyol oyuncu, teyzesini öldürmekle suçlanıyor
İspanya'da polisiye dizilerinde rol alan oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi Arancha Palomino, miras için teyzesini öldürmekten tutuklandı. İspanyol basınına göre çift, Maria Isabel'i zehirleyerek öldürdükleri iddiasıyla Madrid'de tutuklandı. Crespo ve eşi yaptıkları ilk açıklamada suçsuz olduklarını ve iftiraya uğradıklarını dile getirdi. Isabel'in geçen yıl bunamanın neden olduğu doğal sebeplerden öldüğü düşünülüyordu. Ancak kardeşinin şüphelenerek istediği ikinci otopside zehirlendiği ortaya çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanyol oyuncu, teyzesini öldürmekle suçlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA