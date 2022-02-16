İspanyol teknesi Kanada açıklarında battı: Çok sayıda ölü var

CTV News'in verdiği habere göre, Villa de Pitanxo adlı 50 metrelik balıkçı teknesi, maruz kaldığı şiddetli dalgalara dayanamayarak battı.

Olayda 7 balıkçı hayatını kaybederken, gemideki üç kişi bir cankurtaran botuyla kurtarıldı. Şiddetli dalgaların hakim olduğu denizde kaybolan diğer 14 balıkçı için arama çalışmaları başlatıldı.

Batan gemideki 24 kişilik mürettebatın 16'sının İspanyol, 5'inin Perulu ve 3'ünün Ganalı olduğu kaydedildi.

Nova Scotia'nın Halifax kentindeki Kanada Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Birlikleri, Newfoundland'ın 450 kilometre açığındaki bölgede, 3 helikopter, 2 uçak ve bir kurtarma gemisi ile arama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Arama-kurtarma ekibinin sözcüsü Brian Owens, şiddetli rüzgar ve sisin, batık geminin enkaz alanına odaklanarak aramayı engellediğini söyledi.

Owens, üç helikopterin arama alanına girip çıktığını, bir eyalet havayolları uçağı ve bir C-130 Hercules'ün havadan sensör taramaları yaptığını açıkladı.

Owens, Kanada Sahil Güvenlik gemisinin de çetin deniz şartlarına rağmen enkaz alanına ulaşmaya çalıştığını ifade etti.