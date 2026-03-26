İsrail 1 yaşını doldurmamış 1000 bebeği öldürdü

Sosyal ağlarda binlerce kişi İsrail'in Gazze soykırımını unutturmamak için paylaşımlarına devam ediyor. İsrail'in Gazze'de katlettiği tüm çocukların isimleri ve yaşlarının yer aldığı video büyük destek topladı ve binlerce kişi soykırımcı İsrail'e öfkesini dile getirdi. Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 1 yaşını doldurmamış yaklaşık 1000 bebeği öldürdüğü biliniyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını da sürdürüyor. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 265'e çıktı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri saldırılarda 689 kişinin öldürüldüğü, 1860 kişinin yaralandığı kaydedildi.