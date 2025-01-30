İsrail, 3 Türk vatandaşını dronla vurup öldürdü

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken 11 Ocak'ta kendileriyle irtibat kesilen Türk vatandaşları Sezer Özdemir (56), Hüseyin Kaya (54) ve Çınar Alp Baydenk'in (33) İsrail'in hava saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir" denildi. Dronla gerçekleştirilen saldırıda ölen 3 kişinin daha önce de kaçak yollardan İsrail'e gittikleri ve 2-3 yıl bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenildi. Bir kez daha yasa dışı yollarla İsrail'e girmek isteyen 3 Türk'ün, 20 kişilik grubu sınırdan geçirmeye çalışan insan kaçakçıları tarafından İsrail'in operasyon yürüttüğü bölgeye yem olarak gönderildiği ileri sürüldü. Öte yandan ölen 3 Türk'ün yakınları insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu.