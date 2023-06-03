İsrail, 5 ayda 112 Filistinliyi katletti

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), İsrail'in 5 ayda 112 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporunda, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sene başından 29 Mayıs'a kadar 107 Filistinliyi öldürdüğü, 4 bin 229 Filistinliyi de yaraladığı aktarıldı. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik 409 saldırı düzenlediği belirtilen raporda, bu saldırılarda 5 Filistinlinin öldürüldüğü, 105 kişinin de yaralandığı ifade edildi. 575 Filistinlinin evi ise İsrail güçlerince yıkıldı.