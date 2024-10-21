İsrail, ABD’ye işgal planını sundu

İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırıları sürüyor. İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 11 kişi daha hayatını kaybetti. Baalbek'te bir eve düzenlenen saldırıda ise aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail yönetiminin Lübnan'a saldırıları sona erdirmek için "diplomatik koşullarını" içeren bir belgeyi ABD'ye ilettiği öne sürüldü. Ancak İsrail'in sunduğu öneriler saldırıları durdurmaktan ziyade Lübnan'ı işgal planı olarak yorumlandı. Buna göre İsrail, Hizbullah'ın bulunduğu bölgelerde askeri kontrolün kendilerinde olmalarını istedi.