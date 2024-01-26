‘İsrail açlığı silah olarak kullanıyor’

Gazze Şeridi'ne 112 gündür bomba yağdıran İsrail, açlığı da silah olarak kullanıyor. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalayarak, aç bırakarak ve tedaviyi engelleyerek soykırım yapıyor" dedi. İsrail'in önceki gün, Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı korkunç bir katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, "İşgalci İsrail, rekor sayıda soykırım suçu gerçekleştirmek için açlık silahını kullanıyor" değerlendirmesini yaptı.Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. Katar merkezli Al Jazeera, İsrail ordusunun kuşattığı Han Yunus'a yönelik bombardımanının sabaha kadar sürdüğünü kaydetti. İsrail'in kenti terk etmesini istediği binlerce Filistinli sığınacak güvenli yer bulamıyor. Nasr Hastanesi çevresine yerleştirilen keskin nişancıların hastaneden çıkan sivilleri hedef aldığını belirtiliyor. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 183 kişinin hayatını kaybettiği, 377 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana 26 bin 83 kişiyi öldürdü.