İsrail askeri Filistinli öğrencilerle alay etti: Artık asla mühendis olamayacaksınız

İsrail askerlerinin çektiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, bir İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve İsrail güçleri tarafından bombalanan El-Ezher Üniversitesinin yıkıntıları arasında Filistinlilerle alay etti.

Paylaşılan görüntülerde bombalanan El-Ezher Üniversitesini gösteren bir İsrail askeri, "Gazze'de neden eğitim yok diyenlere. Onları bombaladık. Bu çok kötü. Bu şekilde artık asla mühendis olamayacaksınız." ifadelerini kullandı.