İsrail askerleri Batı Şeria’da iki Filistinliyi gözaltına aldı

Semur, gözaltına alınanların Muhammed Semir Ebu Ziyne ve Hamza Süleyman Ebu er-Rab olduğunu aktardı.

Filistin resmi ajansı WAFA da gençlerin Muselles Şuheda bölgesinde kurulan kontrol noktasında bulunmalarından dolayı gözaltına alındıklarını kaydetti.

Haberde ayrıca işgal güçlerinin baskın sırasında yoğun göz yaşartıcı gaz kullandığı ve çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği aktarıldı.

İsrail ordusu, hakkında arama kararı bulunanları gözaltına alma gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus ve Cenin kentlerine son aylarda baskınlar düzenliyor.