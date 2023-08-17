İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

Sağlık Bakanlığında görevli, ismi belirtilmeyen 34 yaşındaki bir kadın çalışanın karnına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada İsrail güçlerinin çok sayıda askeri araç ve buldozerle Cenin'e baskın düzenlediğini belirtti.

Tanıklar, onlarca Filistinlinin karşı koymaya çalıştığını ve Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasında çatışmaların çıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin Cenin'in merkezinde bir fırını patlattıklarını aktaran görgü tanıkları, 2 Filistinlinin de gözaltına alındığını anlattı.