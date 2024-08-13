İSrail askerlerinden Batı Şeria’ya baskın: 20 gözaltı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun gece ve sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

GÖZALTI SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bini geçtiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu verilerin Gazze Şeridi'nde "sayıları binlerle ifade edilen" alıkonulmaları içermediği aktarıldı.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK BASKI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 624 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.