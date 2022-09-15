İsrail askerlerinin öldürmüştü! Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İsrail güçlerinin bu sabah Cenin kentine düzenlediği baskında başından vurularak öldürülen Filistinli çocuk için cenaze töreni düzenlendi.

Filistinli Udey Tarad Salah'ın (17) naaşı, yüzlerce kişi tarafından Cenin'deki devlet hastanesinden alınarak, Kefr Dan köyündeki evine getirildi.

Ellerinde Filistin bayrakları ile naaşı taşıyan Filistinliler, İsrail'in ihlallerine karşı sloganlar attı. Cenaze töreninin ardından Ebu Celde'nin naaşı, kent mezarlığında toprağa verildi.

İsrail askerleri, dün Cenin kentine bağlı El-Cilme kontrol noktası yakınlarında, askerlere ateş açtıkları iddiasıyla öldürülen 2 Filistinli gencin ailelerinin Kefr Dan'daki evlerine baskın düzenlemişti.

Olayda, İsrail askerlerinin gözaltına almak istediği iki Filistinlinin askerlere ateş açtıkları iddia edilmiş, Filistinliler açılan ateş sonucu öldürülmüştü. Daha sonra İsrail ordusu, çatışma sırasında 1 İsrail askerinin de öldüğünü duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, baskın sırasında 17 yaşındaki Udey Tarad Salah'ın başından hedef alınarak öldürüldüğü aktarılmıştı.

İSRAİL, BATI ŞERİA'DA GERGİNLİĞİ TIRMANDIRIYOR

İsrail askerlerinin, başta Cenin kenti olmak üzere sık sık baskınlar düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail'in şiddet eylemlerine dönüşen baskın ve tutuklama operasyonları sonucunda, İsrail güçleri yıl başından bu yana Batı Şeria'da 98 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin yönetimi ve kurumlarını yok etmek için çalıştığını, sahadaki gerginliğin de "büyük bir patlamanın işareti" olduğunu söylemişti.

İsrail'de kasımda yapılması beklenen genel seçimlerin öncesinde, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da gerginliği tırmandırdığına dikkati çeken Filistin Başbakanı, şunları kaydetmişti:

"İsrail'in sahada artırdığı gerginlik, İsrail'in seçim propagandası olarak çeşitli siyasi partilerle beslediği büyük bir patlamanın işaretinden başka bir şey değil. Bu partiler seçildiğinde bu eylemler resmi hükümet politikası haline gelecek."

Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail güçleri yıl başından bu yana 94 Filistinliyi öldürdü.