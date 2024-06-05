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Giriş Tarihi: 5.6.2024 11:17

İsrail ateşkes planına rağmen saldırıya ara vermiyor: Gazze’de mülteci kampı hedef alındı

İsrail, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Megazi Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti.

AA
İsrail ateşkes planına rağmen saldırıya ara vermiyor: Gazze’de mülteci kampı hedef alındı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Deyr el-Belah'ın doğusundaki Ebu el-Icin bölgesinde bir evi vurdu, sağlık ekipleri şu ana kadar 2 Filistinlinin cesedine ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ed-Devli" ailesine ait evi hedef alması soncu 2 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Delul" ailesine ait evi bombalaması sonucu 7 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, topçu atışlarıyla kentteki Tel el-Heva ve Şeyh Iclin mahallelerini hedef alırken Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda 20. Cadde çevresinde silahlı insansız hava araçları ile saldırılar düzenledi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de çok sayıda sivil yerleşim yerini bombaladı.

İsrail, topçu atışlarıyla da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Karara bölgesinin doğusunu hedef aldı.

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İsrail ateşkes planına rağmen saldırıya ara vermiyor: Gazze’de mülteci kampı hedef alındı
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