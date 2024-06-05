İsrail ateşkes planına rağmen saldırıya ara vermiyor: Gazze’de mülteci kampı hedef alındı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Deyr el-Belah'ın doğusundaki Ebu el-Icin bölgesinde bir evi vurdu, sağlık ekipleri şu ana kadar 2 Filistinlinin cesedine ulaştı.