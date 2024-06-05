İsrail ateşkes planına rağmen saldırıya ara vermiyor: Gazze’de mülteci kampı hedef alındı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail topçu birlikleri Deyr el-Belah'ın doğusundaki Ebu el-Icin bölgesinde bir evi vurdu, sağlık ekipleri şu ana kadar 2 Filistinlinin cesedine ulaştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ed-Devli" ailesine ait evi hedef alması soncu 2 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Delul" ailesine ait evi bombalaması sonucu 7 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, topçu atışlarıyla kentteki Tel el-Heva ve Şeyh Iclin mahallelerini hedef alırken Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda 20. Cadde çevresinde silahlı insansız hava araçları ile saldırılar düzenledi.