Lübnan’da ateşkes bugün yürürlüğe giriyor

İsrail ve Lübnan arasında beklenen ateşkese saatler kala bölgeden peş peşe saldırı haberleri geldi. İsrail ordusu, başkent Beyrut'a yoğun hava saldırısı düzenledi. Lübnan genelinde 30 hedefin vurulduğu saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail tarafının açıklaması için dün akşam geç saatlerde geldi. İsrail basını, kabinenin Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasını onayladığını duyurdu. Ateşkesin, bugün sabah saatlerinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi. Lübnan'daki bu gelişmeyi açıklayan ABD Başkanı Joe Biden ise Gazze'de ateşkes için Türkiye'yi işaret etti. Biden, "Türkiye, Katar ve Mısır'la Gazze'de ateşkes için çalışacağız" dedi.