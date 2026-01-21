İsrail ateşkesi yine ihlal etti: Lübnan’ın güneyinde 2 kişi öldü

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen ihlallerine devam ediyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Sur kentine bağlı Bazuriyye beldesinde seyir halindeki bir araç İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ZAHRANİ'DE İKİNCİ SALDIRI

Sabah saatlerinde ise güneydeki Zahrani bölgesinde başka bir araç, yine İsrail'e ait bir İHA'nın saldırısına uğradı. Bu saldırıda da 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.