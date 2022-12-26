İsrail barajı Gazze’ye boşalttı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in baraj kapaklarını açması sele neden oldu. İsrail ordusu, biriken fazla suları boşaltmak amacıyla su kanalları ve baraj kapaklarını Gazze yönünde açtı. Bu nedenle bölgede onlarca ev ve tarım arazisini su bastı. Bölgedeki belediyeler İsrail'in Filistinlilerin ev ve çiftliklerine zarar vermek için her kış kasıtlı olarak açtığı barajlara yakın bölgeleri kurtarmak için olağanüstü hal ilan etti. Zor günler geçiren yüzlerce Filistinli, yardım çağrısında bulundu. Ayrıca, aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sonucu çok sayıda evin çatısı çöktü. Yaralıların olduğu bildirildi. Öte yandan İsrail'in Gazze'de hastanelere tıbbi cihaz tedarikini engellenmesi hastaların hayatını tehlikeye sokuyor.