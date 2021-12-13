İsrail Başbakanı Abu Dabi Veliaht Prensi ile bir araya geldi

Bin Zayid'in özellikle Orta Doğu ülkeleri için Expo 2020 Dubai'nin önemine değindiği görüşmede, Bennett de "iki ülke arasındaki iş birliği düzeyi ve iki taraf arasındaki barış anlaşması temelinde attıkları adımlardan" övgüyle söz etti."

İlk kez bir İsrail Başbakanı olarak BAE'ye resmi ziyaret düzenleyen Bennett'in bu akşam ülkeden ayrılması bekleniyor.

Bin Zayid, 18 Ekim'de, İsrail Başbakanı'na ülkeyi ziyaret etmesi için davette bulunmuştu.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.