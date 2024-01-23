İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni katliam açıklaması! "6 ay sürecek"

GAZZE'DE SAVAŞIN ÜÇÜNCÜ AŞAMASI 6 AY SÜRECEK

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlayan savaşın üçüncü aşamasını bitirmesi altı ay sürecek." diyen Netanyahu, "Daha önce söylediğimiz gibi, hava (saldırıları) kısmı 3 hafta sürecek dedik, öyle de oldu. Kara manevralarından oluşan ikinci kısmın 3 ay süreceğini söylemiştik, öyle de oldu. Şimdi, üçüncü kısmın, 'kontrol ve arıtmanın' 6 ay süreceğini söylüyoruz." ifadesini kullandı.

KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, "yedek askerleri terhis ederek, yenileme ve odaklanmış bir şekilde savaşa hazırlamak için birliklerini düzenli bir şekilde geri çekerek Gazze'deki asker sayısını azalttığı" belirtildi.

Haberde, "3. aşama kapsamında Gazze'de kara saldırılarının bitirilmesinin, birliklerin azaltılmasının, yedek askerlerin terhis edilmesinin ve hedefli saldırılara geçilmesinin beklendiği" ifade edildi.

Üçüncü aşamada, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik bölgesinin oluşturulmasının öngörüldüğü haberde aktarıldı.