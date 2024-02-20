İsrail basınından katil Netanyahu’nun Mescid-i Aksa kararına tepki: Ülkeyi yakmak istiyor

"ALDIĞI EN TEHLİKELİ KARAR"

Sert eleştirilerin yer aldığı yazıda, kısıtlama kararı, "bu korkunç hükümetin, Gazze Şeridi saldırılarının başlangıcından bu yana aldığı en tehlikeli karar" olarak nitelendirildi.

Başyazıda, "Önümüzdeki ay başlayacak Ramazan ayı, Hamas sözcülerinin yalan söylediğini ve İsrail'in yürüttüğü savaşın tüm Müslüman halkına veya Filistin halkına karşı değil, Hamas'a karşı olduğunu kanıtlamak için mükemmel bir fırsat olabilirdi." ifadelerine yer verildi.