İsrail Batı Şeria’da 14 Filistinliyi gözaltına alındı

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskınlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Burkin beldesine düzenlenen baskın sırasında İsrail askerlerine ateş açıldığı ve bir askerin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Elinden yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Baskınlarda 14 Filistinlinin gözaltına alındığı, bazı noktalarda yapılan aramalarda ise birtakım silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.