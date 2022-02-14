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Giriş Tarihi: 14.2.2022 03:57 Son Güncelleme: 14.2.2022 03:58

İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

AA
İsrail, Batı Şeria’da bir Filistinli genci öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'daki el-Harisiye köyüne baskını sırasında bir Filistinli genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Cenin kenti yakınındaki el-Sile el-Harisiye köyüne baskında İsrail kurşunuyla başından ağır yaralanan Muhammed Ebu Salah (17) hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıklamasında, Filistin Kızılayı tarafından yaralandığı kaydedilen 5 kişinin sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, il-Sile el-Harisiye köyüne buldozer eşliğinde 4 evi yıkmak hedefiyle baskın düzenlemişti. Evlerin yıkılışına engel olmak amacıyla direnen Filistinli gençler ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanmıştı.

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İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü
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