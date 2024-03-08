İsrail bayrağını öpmeyen Filistinli kadın darbedildi! Dehşeti bu sözlerle anlattı: İşkence, aşağılanma...

"İÇ ÇAMAŞIRLARI DIŞINDAKİ GİYSİLERİ ÇIKARMAYA ZORLADILAR"

Amr bin As Okulu'na 24 Aralık'ta zırhlı araçlarla baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından alıkonulduklarını dile getiren Tambura, "Askerler herkesi silahla tehdit ederek okul binasından çıkarıp bahçede topladı. Erkekleri kadın ve çocuklardan ayrı bir yerde topladılar ve iç çamaşırları dışındaki giysilerini çıkarmaya zorladılar." dedi.

Daha sonra herkesi gruplar halinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Takva Camisi'ne doğru yürüttüklerini anlatan Tambura, İsrail ordusunun ağır bombardımanı nedeniyle enkaza dönüşen Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde oluşturulan çukur ve topraktan bariyerler arasında Takva Camisi'ne kadar yürütüldüklerini söyledi.

Tambura, İsrail güçlerinin üst araması ve soruşturmaya almak üzere herkesin Takva Camisi'ne girmesini istediğini, bazılarını da doğrudan zırhlı araçlara bindirerek gözaltına aldığını belirterek "Yol boyunca çocuklarım yanımdaydı ancak eşimin giysileri çıkarılmış halde Takva Camisi'ne girmesini isteyen askerler, beni çağırarak kimliğimi alıp camiye tek başıma girmemi istediler." diye konuştu.

"İŞKENCE, AŞAĞILAMA VE SÜRÜKLENMELERE MARUZ KALDIM"

Filistinli kadın, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail askerleri, adet döneminde olduğum halde onların önünde iç çamaşırlarımın tümünü çıkarmamı istedi ve başörtümü zorla çektiler. Daha sonra hakaret ederek elektronik cihazla üstümü aradılar ve cihazı vücudum hassas bölgelerine vurdular.

Üst aramasından sonra kıyafetlerimi giyince askerler beni camiden çıkardılar. Ellerim kelepçeli ve gözlerim kapalı halde şiddet kullanarak beni askeri araca bindirdiler."

Hayatının en zor anlarını yaşadığını anlatan Tambura, "Beni araca bindirdiklerinde kocam ve çocuklarımın akıbetini sordum. Bunun üzerine askerlerden biri yüzüme bağırarak susmamı ve sadece emirlere uymamı söyledi." ifadelerini kullandı.

Havaların yağışlı ve çok soğuk olduğu o gün diğer kadınlarla İsrail'deki askeri bir hapishaneye nakledildiklerini aktaran Tambura, "Gece saatlerinde ulaştığımız askeri hapishanede tam 11 gün kaldım. Burada kaldığım süre boyunca işkence, aşağılama ve sürüklenmelere maruz kaldım." dedi.