İsrail, BM’ye de savaş açtı

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'i (BM) hedef almaya devam ediyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu belirtti. White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız" ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı. BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. İsrail yönetimi son günlerde, UNRWA'nın Gazze'deki hiçbir faaliyetine izin vermiyor.Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladıkları bildiriliyor. İsrail'de ordunun yanı sıra fanatik Yahudi yerleşimci teröristler de Gazze'ye gönderilen yardımları engelleme girişimlerini sürdürüyor.Suriye'de ABD'nin desteklediği terör örgütü uzantıları insansız hava araçlarının saldırısında öldürüldü. Reuters'in haberine göre Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki ABD üssünde terör örgütü YPG'nin 6 militanı öldürüldü. İran destekli birçok Iraklı silahlı grubun çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi, El-Ömer sahasına düzenlenen İHA saldırısının sorumluluğunu üstlendi.ABDmerkezli CNN'in çalışanları, kanalın İsrail yanlısı politikasına isyan etti. CNN personeli, tepeden gelen baskının, İsrail'in iddialarının haberleştirilmesine ve Filistinlilerin bakış açılarının susturulmasına yol açtığını söylüyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazeteciler ise İsrail'in Gazze'de meslektaşlarını öldürmesini protesto etti. Öte yandan İsrail'e her koşulda tam destek veren ABD Başkanı Joe Biden'a ülkesindeki desteğin yüzde 37 düştüğü belirlendi.ABD ordusu, Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan Yemen'deki Husileri vurmaya devam ediyor. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet ise İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den Avrupa'ya giden internet kablolarını hedef alabileceklerini ileri sürdü.