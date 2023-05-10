İsrail bu kez Cenin’de öldürdü

Abluka altındaki Gazze'de önceki gün 15 Filistinliyi öldüren işgalci İsrail güçleri, dün de Cenin kentinde ölümlere neden oldu. İsrail kuvvetleri, Batı Şeria'nın Cenin kenti güneyindeki Kabatya beldesinde baskın düzenlediği evlerde arama yaptı, mobilyalara zarar verdi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile onlara engel olmak isteyen Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı. İsrail kuvvetlerinin bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği dünkü saldırıda ise 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in önceki günden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20'ye, yaralı sayısının da 48'e yükseldiği kaydedildi.