İsrail büyük katliama hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planına rağmen özgürlük filosuna baskınlar yapan İsrail, Gazze Şeridi'ni kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 63 Filistinliyi daha katleden siyonist İsrail, günlerdir yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze kentinde ise çok büyük bir katliama daha hazırlanıyor. Uyarı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini'den geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze kentini terk etmeyen sivilleri "terörist veya terör destekçisi" olarak göreceklerinin işaretini vermişti.

YOK EDİYORLAR

Faşist Bakan Katz'ın açıklamasını değerlendiren Lazzarini "İsrail'in açıklaması daha fazla kadın, çocuk, yaşlı ve savunmasız sivili öldürecekleri anlamına geliyor" dedi. Gazze kentide 250 bin sivilin sıkışmış durumda olduğu tahmin ediliyor. İsrail, Gazze'yi tamamen işgal için saldırı yapıyor. Öte yandan Londra merkezli Şarkul Avsat sitesindeki habere göre uydu görüntüleri İsrail işgalci güçlerinin Gazze kentinde ilerlerken Ez-Zeytun Mahallesi ve eylül ayında onlarca binanın yıkıldığı Şeyh Rıdvan yakınlarındaki bölge dahil olmak üzere mahallelerin tamamını tahrip ettiğini gösteriyor. Middle East Eye sitesinde yayınlanan görüntülerde ise İsrail'a ait drone'ların ateş açması sonucu sivillerin sığındığı çadırların tek tek yandığı görüldü.

YENİ DOĞANLAR İÇİN DURUM HİÇ BU KADAR KÖTÜ OLMAMIŞTI

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki durumun anneler ve yenidoğanlar için hiç bu kadar kötü olmadığını söyledi. Al Helou Hastanesi'ndeki prematüre bebekler de kuşatma nedeniyle başka bir hastaneye sevk edildi. Dünya Sağlık Örgütü ise Gazze'de 42 bin kişinin "hayat değiştiren" yaralanmaya maruz kaldığını bildirdi.

PUTİN: GAZZE'DEKİ DURUM KORKUNÇ BİR OLAY

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki durumun, modern insanlık tarihindeki korkunç bir olay olduğunu belirterek, "Bir Filistin Devleti'nin kurulması, genel çözümün temel bir unsurudur" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğü" yönündeki sözlerini hatırlatan Putin, "Gazze'deki durum, modern insanlık tarihindeki korkunç bir olay. Bundan daha trajik ve üzücü ne olabilir ki" ifadesini kullandı.

TRUMP: GAZZE'YE SALDIRILAR DURMALI

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: "Hamas'ın kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim. Şu anda Gazze'deki ortam güvenli değil. Detaylarla ilgili olarak halihazırda görüşmeler yapıyoruz. Bu yalnızca Gazze ile ilgil değil, Ortadoğu barışı ile ilgilidir."