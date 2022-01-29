İsrail, casus yazılımdan küresel çapta faydalandı

İsrail
'ın siber güvenlik şirketi NSO Grup'un casus yazılım programı Pegasus üzerinden dünya genelinde birçok alanda diplomatik kazanım elde ettiği öne sürüldü. New York Times
'ta yayımlanan haberde "Meksika
ve Panama
gibi ülkelerin Pegasus'a erişim kazandıktan sonra BM'deki kilit oylarda pozisyonlarını İsrail'e kaydırdığı" örneği verilerek, aynı şekilde casus yazılımın İsrail'in Ortadoğu
ülkeleriyle ilişkilerinde de büyük rol oynadığı vurgulandı. Pegasus sayesinde İran
'a karşı Arapların desteği sağlandı. Pegasus, 2020'deki sözde Ortadoğu barışı müzakerelerinin arka planında da kritik rol oynadı.