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Giriş Tarihi: 30.1.2022

İsrail, casus yazılımdan küresel çapta faydalandı

İsrail, casus yazılımdan küresel çapta faydalandı
İsrail'ın siber güvenlik şirketi NSO Grup'un casus yazılım programı Pegasus üzerinden dünya genelinde birçok alanda diplomatik kazanım elde ettiği öne sürüldü. New York Times'ta yayımlanan haberde "Meksika ve Panama gibi ülkelerin Pegasus'a erişim kazandıktan sonra BM'deki kilit oylarda pozisyonlarını İsrail'e kaydırdığı" örneği verilerek, aynı şekilde casus yazılımın İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinde de büyük rol oynadığı vurgulandı. Pegasus sayesinde İran'a karşı Arapların desteği sağlandı. Pegasus, 2020'deki sözde Ortadoğu barışı müzakerelerinin arka planında da kritik rol oynadı.
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İsrail, casus yazılımdan küresel çapta faydalandı
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