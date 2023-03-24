İsrail Cuma namazını yasakladı! Mescid-i Aksa’da skandal uygulama

"BU İBADETİN YASAKLANMASIDIR"

İsrail'in ibadet için Doğu Kudüs'e girişte getirdiği yaş sınırı şartını karşılayan 60 yaşındaki Esad, "İsrail kolaylık sağladığını iddia ediyor ama bu bir yalan. Burada olan şey hareketin kısıtlanması ve ibadetin yasaklanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin çoğunun "güvenlik" gerekçesiyle geri çevrildiğini hatırlatan Esad, "Bu da bizim işgal altında olmamızın gerçeğidir." diye konuştu.