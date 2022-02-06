İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi. Başkan Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.

PUTİN DE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ikili için bir mesaj paylaştı. Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.