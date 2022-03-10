İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Neve Şalom Sinegogu’nu ziyaret etti

Türkiye'de 2 gün sürecek programının ilk gününde Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliyede görüşen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ziyaretinin ikinci gününde saat 11.30 'da eşi ile birlikte İstanbul Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'na geldi.

Neve Şalom Sinagogu'na gelen Herzog burada İstanbul'daki Yahudi cemaati üyeleriyle bir araya geldi. Cemaat üyeleri ile görüşüp ibadet eden Herzoğ yaklaşık iki saatlik ziyaretinin ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Neve Şalom Sinagogu'ndan havalimanı istikametinde yola çıktı. Herzog'un Neve Şalom Sinagogu ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın refakat ettiği görüldü.

Herzog Sinegogu ziyareti sırasında Galata Kulesine gezmeye gelen vatandaşlara ise sokağa girmelerine müsaade edilmedi.