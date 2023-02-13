İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Türkiye’ye geliyor

İsrailli Bakan yarın Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Konuk bakanın deprem bölgesini ve halen orada bulunan İsrailli ekipleri ziyaret etme ihtimali de değerlendiriliyor.

Bakan Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı Eli Cohen'in yarın sabah Dışişleri Bakanlığında ortak bir basın toplantısı yapacağı belirtildi.

Cohen, depremin ardından yaptığı açıklamada " Bu zor günlerde Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız. İhtiyaç duyduğumuz zamanlarda dostlarımıza yardım etmekle yükümlüyüz" demişti.

İsrail arama kurtarma ekipleri depremlerin başından beri sahada arama kurtarma çalışmalarında yer almış ve son olarak IDF arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayıp İsrail'e dönmüştü. Ancak İsrail'in Maraş'ta kurduğu sahra hastanesi ve içindeki İsrailli ekip depremde yaralanan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.