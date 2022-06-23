İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Ankara’ya geldi

Dışişleri Bakanı Lapid ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Lapid'i havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran ve diğer yetkililer karşıladı.

Ziyaret kapsamında Lapid, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek. Heyetler arası görüşmenin ardından Lapid ve Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı belirtilmişti.

İsrail'den Türkiye'ye 16 yılın ardından ilk kez dışişleri bakanı seviyesinde ziyaret gerçekleşiyor.

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Mayıs 2006'da Ankara'yı ziyaret etmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta Filistin ve İsrail'i kapsayan 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.