İsrail, dünyanın Gazze’deki gözlerini kapatmaya çalışıyor: 33 gazeteci katledildi

İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırıma dünyanın gözlerini kapatmak için ayrı çaba sarf ediyor. İnsanlık dramını dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler, İsrail'in adeta öncelikli hedefi halinde. Dünyanın Gazze'deki gözleri olmaya çalışan onlarca gazeteci, tehdit ve saldırılar altında görevini yapmaya çalışıyor. Başta Gazze olmak üzere Filistin'de düzenlediği vahşetin kamuoyu tarafından bilinmesini istemeyen İsrail, operasyonların başladığı günden bugüne 21 günde 3'ü kadın, 33 basın mensubunu katletti. SABAH, tek suçları haber yapmak olan gazetecilerden 33'ünün kimliklerine ulaştı.