İsrail duyurdu: Balistik füze düşürüldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, balistik füze saldırısı nedeniyle İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere pek çok bölgede alarmlar devreye girdi.

Hava savunma sistemlerinin Yemen'den atılan balistik füzeyi düşürdüğü aktarıldı.

İsrail, hava savunma sistemlerinin dün Yemen'den atılan iki balistik füzeyi engellediğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.