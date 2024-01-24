Bölgedeki kaynaklar, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta UNRWA'ya ait eğitim merkezi olan ve on binden fazla kişinin sığındığı yeri hedef aldığını belirtti.
Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarılırken, sosyal medyada saldırının ardından merkezde yaşananlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
"EĞİTİM MERKEZİNE GİRİŞ ÇIKIŞLAR 2 GÜN ENGELLENDİ"
UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş on binden fazla Filistinlinin sığındığı eğitim merkezlerinin vurulduğunu doğruladı.
White, "Gazze Han Yunus'ta çatışmalar tırmanıyor. Yerinden edilmiş on binden fazla kişinin sığındığı eğitim merkezi az önce vuruldu, binalarda yangın çıktı. Büyük kayıp var. Eğitim merkezine giriş çıkışlar 2 gün boyunca engellendi, insanlar mahsur kaldı." ifadesini kullandı.
İsrail Filistinlilerin sığındığı BM'ye ait eğitim merkezini vurdu
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 75 KİŞİ YARALANDI
UNRWA Gazze Direktörü White, yaptığı ikinci açıklamada, UNRWA eğitim merkezinin tank saldırısının hedefi olduğunu ve saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin ise yaralandığını aktardı.