İsrail Filistinlilerin sığındığı BM’ye ait eğitim merkezini vurdu

Bölgedeki kaynaklar, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta UNRWA'ya ait eğitim merkezi olan ve on binden fazla kişinin sığındığı yeri hedef aldığını belirtti.

Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarılırken, sosyal medyada saldırının ardından merkezde yaşananlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.