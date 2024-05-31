‘İsrail füzelerini üzerimizde deniyor’

Soykırımcı İsrail ordusu, 20 gün boyunca aralıksız ağır bombardımana tuttuğu ve binden fazla evi yıktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesini harabeye çevirip önceki gün çekildi. Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail'in çekilmesi üzerine binlerce Filistinli evlerine geri döndü. Cibaliye'ye geri dönen ve evlerinin enkaz yığını haline geldiğini gören Gazzeliler gördükleri karşısında gözyaşlarına hâkim olamadı. Yıkımın çok büyük olduğunu belirten bölge sakinleri, çürüyen cesetlerin hayvanlar tarafından yenilmek üzere moloz dolu sokaklara bırakıldığını belirtti. Al Jazeera'ye konuşan bölge sakini "Füzelerini üzerimizde deniyorlar" dedi.Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki hükümet binasına Filistin bayrağı asıldı. Slovenya, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı vermişti. İspanya, Norveç ve İrlanda da Filistin'i resmen tanımıştı. Almanya'da ise hükümetin büyük ortağı SDP vekillerinden Filistin'in tanınması çağrıları yapıldı.